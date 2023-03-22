Aygün: “Keşke 3 yıl önce kabul edilseydi”

CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun, TBMM Genel Kurulu’nda 4. Madde üzerine konuştu. Yeni uygulamanın gelecek yıl yürürlüğe geçecek olmasını da eleştiren Aygun, “Çiftçimizi tarımda tutun, bu yüzden de ÇKS yerine TÜKAS veri tabanını kullanın. Çünkü çiftçinin yüzde 60’ı ÇKS’ye kayıtlı. Bu çok düşük bir oran. TÜKAS ise çok geniş bir çiftçi sayısını içine alıyor. Aradığınız kayıtlar, gözünüzün önünde” diye seslendi.

Aygun, iktidarın getirdiği bu teklif ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda bekleyen kendi yasa teklifinin birleştirilmesi önerisinin reddedilmesini eleştirerek, “Bizi dinlemiyorsunuz, sonra aynı noktaya geliyorsunuz” dedi.

ÇKS yerine TÜKAS

ÇKS veri tabanının çok dar kapsamlı olduğuna işaret eden Aygun, “TÜİK rakamlarına göre Türkiye’de 23,5-24 milyon hektar arazide tarımsal üretim yapılıyor. ÇKS’de ise 15-15,5 milyon hektar üretim alanı tarımsal destekleme kapsamında yer alıyor. Yani AKP, sadece 15 milyon hektar alana tarımsal destek veriyor. Geri kalanının üzerine oturuyor, çöküyor” diye konuştu.

Aygun, 2020 yılında getirdiği teklifin o dönem görmezden gelinmesine tepki göstererek, “Şimdi aynı noktaya geldiniz. 2006 yılından bu yana çiftçi kayıt sistemi için entegre sistem oluşturamadınız. Oysa 2014 yılından bu yana Bakanlığın hazır bir sistemi var: Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi (TÜKAS). Bunda Türkiye'deki bütün çiftçilerimizin arazisi, ekipmanı, bitki örtüsü, hepsi kayıtlı. Neden bu sistemi kullanmıyorsunuz?” diye sordu.

Tarımsal desteklemeler haczedilemez

Aygun, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda yer alan 2/2978 esas sayılı Yasa Teklifi’nin de işleme konulmasını istedi. Tarımsal desteklemelere, tarımsal alet ve ekipmanlara haciz konulamayacağını öngören teklifinin çok önemli olduğunu anlatan Aygun, “Gelin, yol yakınken bu yönde de düzenleme yapalım” çağrısı yaptı.

Aygun, depremde büyük sıkıntı yaşayan Şanlıurfa’ya gittiğini ve burada DEDAŞ’a elektrik borcu olan çiftçilerin tarımsal desteklemelerine bloke konulmasına şahit olduklarını aktardı. Danıştay’ın “tarımsal desteklemelerin haczedilemeyeceği” yönündeki kararının uygulanmamasını eleştiren Aygun, “Kanun, hukuk, yargı dinlemiyorsunuz. Pes doğrusu!” diye tepki gösterdi.

EYT’de çiftçi unutuldu

Aygun, Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) yönelik karar alınırken, çiftçinin Bağ-Kur sorununun gözden kaçırıldığını vurgulayarak “Bu konuda da 2/4150 esas numaralı teklif vererek, çiftçilerimizin 9 bin olan gün sayısını 7 bin 200’e çekmeyi, çiftçilerimize yıpranma payı verilmesini, prim gün sayısını da ayda 15 günde sabitlemeyi önerdim. Çiftilerin emeklilik koşulları rahatlatılmalı ki cazip bir meslek haline gelsin. Gelin milletin efendisine seçim öncesi bir kıyak, bir iyilik yapalım. Böylece gıdalar da ucuzlar” dedi.