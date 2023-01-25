Aydoğan: "Tirebolu-Torul yolu neden yapılmıyor?"

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, Harşit Vadisi Platformu üyeleri ve Gümüşhaneliler Kültür, Sanat Çevre ve Sosyal Dayanışma Derneği üyeleri ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Giresun'a bağlı Çamoluk ve Gümüşhane'ye bağlı Şiran ilçeleri içerisindeki D100 kara yolunun tek şerit bir köprü ile birbirine bağlandığını kaydetti.

Bu köprüye halk arasında "Ecel Köprüsü" dendiğini söyleyen Aydoğan, burada her yıl ölümcül kazaların yaşandığını belirterek, "Hızlı bir şekilde daha fazla can ve mal kaybına neden olmadan yolun sorunun çözümünü talep ediyoruz." dedi.

Giresun'un Tirebolu ilçesi ile Gümüşhane'nin Torul ilçesi arasındaki yolun durumuna da değinen Aydoğan, yolun 2016 yılında ihalesinin yapıldığını, 2018 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından onaylandığını ve ihale dosyasının hazırlandığını bildirdi. Aradan beş yıl geçtiğine ancak yolun bir türlü yapılmadığına işaret eden Aydoğan, "Bu yol neden yapılmıyor? Nedir mesele? 21. yüzyılın Türkiye'sine yakışır bir durum değil, çözmeniz lazım." ifadelerini kullandı.