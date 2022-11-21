Aydın'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildi, 10 kişi yaralandı
Aydın'ın Köşk ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, zeytin hasadında çalışan tarım işçilerinin bulunduğu Muammer Serinkan yönetimindeki 09 P 8091 plakalı minibüs, Koçak Mahallesi Başdeğirmen mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü ve 9 işçi yaralandı. Ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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