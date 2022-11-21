AjansHaber.com.tr Yaşam Tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildi

Aydın'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildi, 10 kişi yaralandı

Aydın'ın Köşk ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, zeytin hasadında çalışan tarım işçilerinin bulunduğu Muammer Serinkan yönetimindeki 09 P 8091 plakalı minibüs, Koçak Mahallesi Başdeğirmen mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü ve 9 işçi yaralandı. Ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Oto galeride çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü,
10 gündür kayıp esnaf aracında ölü bulundu
Apartmanın 5'inci katından düşen kadın öldü
Sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın öldü
Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
İzmir'de balık tutarken denize düşen kişi öldü
Kız arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü