Aydın'da otomobille çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Aydın'ın Karacasu ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Seydi Aydemir'in kullandığı 34 DIN 959 plakalı otomobil, Güzelbeyli Mahallesi'nde Şengül Kocaman yönetimindeki 09 H 2939 plakalı traktörle çarpıştı.
Haber verilmesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Traktör sürücüsü Kocaman'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan diğer sürücü ise 112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yorumlar