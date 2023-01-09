Aydın'da elektrik akımına kapılan kişi öldü!
Aydın'ın Çine ilçesinde beton mikserinin yüksek gerilim hattına takılması sonucu elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kabataş Mahallesi'nde hayvan damı için döküm yapan beton mikseri yüksek gerilim hattındaki kablolara takıldı.
Kabloların yere düştüğü yerde çalışma yapan Nafiz Tonaz (24) akıma kapıldı.
Haber verilmesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesine kaldırılan Tonaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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