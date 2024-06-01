Aydın’da 1 ton kesilmiş domuz eti ele geçirildi

İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıaliobası Mahallesi'nde bir çiftlikte domuz kesildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Söz konusu çiftliğe dün akşam saatlerine operasyon düzenlendi. Çiftlikte yapılan aramalarda 1 ton kesilmiş ve poşetlere konulmuş domuz eti ele geçirildi. Ele geçirilen domuz etleri İncirliova Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından imha edildi. Çiftlikte bulunan 1 kişi ise gözaltına alınıp, hakkında adli işlem başlatıldı.