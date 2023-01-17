Aydın merkezli devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 20 kişi tutuklandı
Aydın merkezli "devre mülk dolandırıcılığı" iddialarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 104 şüpheliden 20'si tutuklanırken, emniyette işlemi tamamlanan örgüt yöneticisi Ş.Y'nin de bulunduğu 52 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon kapsamında dün adliyeye sevk edilen 52 şüpheliden 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi.
Savcılıktaki işlemlerin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 20'si tutuklandı, 31'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer 52 şüphelinin de emniyetteki işlemi tamamlandı. Aralarında örgüt elebaşı Ş.Y'nin de olduğu şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
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