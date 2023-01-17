Aydın merkezli devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 20 kişi tutuklandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon kapsamında dün adliyeye sevk edilen 52 şüpheliden 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi.

Savcılıktaki işlemlerin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 20'si tutuklandı, 31'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer 52 şüphelinin de emniyetteki işlemi tamamlandı. Aralarında örgüt elebaşı Ş.Y'nin de olduğu şüpheliler, adliyeye sevk edildi.