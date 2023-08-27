Aydın Doğan Vakfı'ndan yeni açıklama!
Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'ya ziyaretler sürüyor. Yunanistan'da deniz kazası geçiren İş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumu hakkında Aydın Doğan Vakfı'ndan yeni bir açıklama yapıldı. İşte tüm ayrıntılar..
Yunanistan'da deniz kazası geçiren İş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumu hakkında Aydın Doğan Vakfı'ndan yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanvekili Vuslat Doğan Sabancı ve eşi Ali Sabancı'nın 24 Ağustos 2023 tarihinde yaşadıkları deniz kazasının ardından geçirdikleri tüm operasyonlar başarıyla sonuçlanmıştır. Tedavileri titizlikle devam etmekte olup, sağlık durumları iyiye gitmektedir" denildi
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Kerim Sabancı hastaneye gelerek ziyaret gerçekleştirdi.
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Avukat Rezan Epözdemir, hastaneye gelerek ziyaret gerçekleştirdi.
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İş insanı Metin Yalçındağ ve eşi Süheyla Yalçındağ, hastaneye gelerek ziyaret gerçekleştirdi.
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