Aydın Doğan Vakfı'ndan yeni açıklama!

Yunanistan'da deniz kazası geçiren İş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumu hakkında Aydın Doğan Vakfı'ndan yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanvekili Vuslat Doğan Sabancı ve eşi Ali Sabancı'nın 24 Ağustos 2023 tarihinde yaşadıkları deniz kazasının ardından geçirdikleri tüm operasyonlar başarıyla sonuçlanmıştır. Tedavileri titizlikle devam etmekte olup, sağlık durumları iyiye gitmektedir" denildi