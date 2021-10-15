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Aydın Doğan geri döndü

Aydın Doğan, medya sektöründe faaliyet gösteren gazete, radyo ve televizyonları Demirören Grubu'na satarak sektörden çıkış yapmıştı. Doğan, yeni bir alanda geri dönüş yaptı.

Aydın Doğan, medya sektöründe faaliyet gösteren gazete, radyo ve televizyonları Demirören Grubu'na satarak sektörden çıkış yapmıştı. Doğan, yeni bir alanda geri dönüş yaptı.

Hürriyet, CNN Türk gibi yayın organlarının bünyesinde bulunduğu Doğan Medya’yı Demirören'e satmasının ardından Aydın Doğan’ın banka kuracağı konuşuluyordu. Doğan Grubu, bugün gazetelere verdikleri ilanla, bankanın kuruluşunu duyurdular.

'MERHABA'

“Doğan Yatırım Bankası Doğan her gün yanınızda” sloganının kullanıldığı ilanda, “Yatırım Bankacılığında yeni bir deneyime Merhaba!” denildi.

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