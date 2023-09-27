Aydın açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı!

​​​​​​​Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekibi sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.​​​​​​​

Didim ilçesi açıklarında da ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 29 düzensiz göçmeni kurtardı.​​​​​​​

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.