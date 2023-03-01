Aydemir:"Milletin lehine ne varsa onun yanındayız"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında "Bütün bu sirk cambazları, felaket tellalları bölgeye bugüne kadar acaba kaç kere gittiler?" sorusunu yönelttiğini anımsattı.

Deprem bölgesinde bulunduğu 20 gün içerisinde hiçbir muhalefet milletvekiline denk gelmediğini belirten Aydemir, "Bunlar sadece goygoyculuk yaparlar, yalan söyleyip iftira atarlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'sirk cambazları' ifadesi tam da bunları ifade ediyor." diye konuştu.

Depremin herkesi ilgilendirdiğini vurgulayan Aydemir, "Malatya'da deprem olmuş ama enkaz altında kalanların Erzurum'da akrabaları var. Her yeri etkiledi. Öyleyse nedir bu siyasi çıkar peşinde koşmak? Ne yapılabileceğinin derdinde olacaksınız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında seçimin 14 Mayıs'ta olacağını söylediğini hatırlatan Aydemir, seçimin 14 Mayıs'ta olmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin ne kadar muhkem olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Aydemir, "Biz şartlar ne olursa olsun, milletin lehine ne varsa onun yanında oluruz." değerlendirmesini yaptı.