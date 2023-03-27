Aydemir’den CHP'li Sarı'ya "hesaplaşma" tepkisi!

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhur İttifakı'nın protokol metninde "Cumhur İttifakı, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma hedefini yakalama azmiyle milli ve üniter devlet olan Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Türk milletini ilelebet yaşatma iradesidir." ifadeleri yer alırken, Millet İttifakının protokol metninde Atatürk'ün ismine dahi yer verilmediğini belirtti.

Millet İttifakı'nın terör örgütü PKK'nın taleplerini protokollerine dercettiğini söyleyen Aydemir, "Biz milli tarifler yapıyoruz. Atatürk üzerinden özellikle bize çamur atmaya çalışanlara derstir. Baksınlar kim samimi, kim sahici?" diye konuştu.

CHP Parti Meclisi Üyesi Sarı'nın "İktidara gelince kitlelerle hesaplaşacağız." sözlerini eleştiren Aydemir, "Parti Meclisinde bulunan birinin sözleri, aslında o kurumsal yapıyı da bağlar. 'Kitlelerle hesaplaşacağız' ne demek? Kitleden kastınız nedir? 15 Temmuz'da mücadele veren insanlar mı? 'Kitleler' dedikleriniz kendilerini tankların önüne atan insanlar mı? PKK ve HDP ile mücadele eden kesimler mi? Siz 15 Temmuz ile hesaplaşmaya geliyorsunuz demektir. Bu millet size yol verir mi?" dedi.

AK Parti'nin Kürtlere dönük samimi bir politika yürüttüğünü anlatan Aydemir, "Kürt kardeşlerimiz, 'Bizi yaşatan, bizim yaşamımızın önündeki bütün engelleri kaldıran AK Parti'dir. Bizi öldürmek için gayret sarf eden de PKK'dır.' diyor. PKK, Kürdü diz çökertmek, yok etmek için uğraşıyor. PKK, Kürt düşmanı." ifadelerini kullandı.

Aydemir, AK Parti'nin depremi gündeminden hiç çıkarmadığını, depremzedeleri yalnız bırakmadığını, muhalefetin ise depremzedelere üyelik şartı ile çadır dağıttığını söyledi.