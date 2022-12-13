Aydemir'den CHP'li Kaya'ya tepki!

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın, aralarında Anadolu Gençlik Derneğinin (AGD) de bulunduğu bazı dernek ve vakıflara yönelik açıklamalarını eleştirdi.

Saadet Partisi ve CHP'nin altılı masada ortak hareket ettiğine işaret eden Aydemir, "Altılı masa içlerindeki kavgaya bakın. CHP'li vekil çıkıyor ortaklarının yan örgütü olarak çalışan AGD'yi hedefe koyuyor, tacizle suçluyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da bunu yutuyor. Yazıklar olsun. Ne adına böyle davranıyorsunuz? Yerin altı da var." diye konuştu.