Aydemir: "Yıkıcı bir muhalefet var"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İnşallah bir yıl içinde yıkılan şehirlerimizi, ilçelerimizi, köylerimizi yeniden ayağa kaldırmayı hedefliyoruz" sözlerini anımsattı.

Erdoğan'ın bu açıklamalarına, muhalefetin tenkitte bulunmadığını anlatan Aydemir, "Onlar biliyorlar ki Cumhurbaşkanı'mız böyle bir söz verdiyse yapar. O yüzden buna dönük en küçük bir tenkitleri yok. Hatta onların 'yapılmasın' gibi yaklaşımları var. Böylesine yıkıcı bir muhalefet var ki 'her gün bir afet olsun, hükümet bunun altında kalsın' diye bir yaklaşım var." ifadesini kullandı.

Aydemir, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin yıl dönümü olduğunu anımsatarak, "28 Şubat'ın yıl dönümünde bir kez daha, o hale kim iştirak etmişse kınıyorum." dedi.

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın dün vefat yıl dönümü olduğuna işaret eden Aydemir, "Erbakan'a kan kusturanlarla, Erbakan'ın yanında olduğunu söyleyenler maalesef bir araya gelmişler. Onun için Saadet Partisi celladına aşık bir parti diyorum. Erbakan'ın bıraktıkları ona ihanet ediyor." değerlendirmesinde bulundu.