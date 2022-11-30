Aydemir, “Yaptıkları şey, HDP’ye, PKK’ya mesaj vermek”

TBMM’de bir basın toplantısı düzenleyen Aydemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "CHP adaya oy istemeyecek, güç birliğine oy isteyecek" ifadesini anımsattı.

"Çünkü aday hangisi olursa olsun her isim tartışmalı, her isme karşı diğer tarafta bir fren mekanizması var." diyen Aydemir, bunu gördükleri için şimdi bir çıkış yolu aradıklarını dile getirdi.

Altı muhalefet partisi tarafından hazırlanan "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi"nden HDP'lilerin çok memnun olduğunu dile getiren Aydemir, "Bazı şeylere itirazları var dahasını istiyorlar. Çünkü HDP'lilerin tabiatında her şeyi almak var. HDP'ye neyi verseniz dahasını isterler." diye konuştu.

Altılı masanın, Anayasa değişiklik teklifleriyle "millete savaş açtığını söylediğini" dile getiren Aydemir, "Yaptıkları şeyin adı; HDP'ye, PKK'ya mesaj vermek. Bunu da millet biliyor, görüyor." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun evinin mutfağından yaptığı yayınları hatırlatan Aydemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin geçen yılın bütçesinde tanıtım için 800 milyonluk bir bütçe ayırdığını; bunun şimdi 1 milyar 800 milyona çıktığını söyledi. Aydemir, "İstanbul Belediyesinin başında AK Parti'li olsa, böyle bir rakam açıklansa, kıyameti koparırlar mıydı? Mutfaktan çıkmazdı, her gün o mutfaktan canlı yayın yapardı. Şimdi kendi belediyesinin yaptığına bakar mısınız?" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin, Türk Tabipler Birliği ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin başındaki "Türk" ibaresinin kaldırılmasını öneren bir yasa teklifi hazırladığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine Aydemir, "Türk Tabipler Birliği Başkanı, Türk Silahlı Kuvvetlerimize bühtanda bulunmuştu, kimyasal silah iftirasında bulunmuştu. Dolayısıyla o ismi kullanırken çok dikkatsiz, özensiz bir yaklaşım sergilenir düşüncesiyle bence de 'Türk' isminin her yerde kullanılmaması gerekir. Sınırlama gelmesi milleti mutlu eder." değerlendirmesini yaptı.

Özel sektörde çalışan işçilerin banka promosyonlarının doğrudan çalışana ödenmesine yönelik kanun teklifine destek verip vermeyeceğine yönelik soru üzerine Aydemir, işçilerin daha çok para almasına yönelik bir çalışmaya sonuna kadar "evet" diyeceğini söyledi.