Aydemir: "Türkiye'yi avuç içerisine alacaklar"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, bugünün, hem Meclis hem de toplumun çok değerli kesimi için önemli bir gün olduğunu; Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili problemin çözüldüğünü söyledi.

AK Parti'nin, kurulduğu günden itibaren sadece milletin sorunlarını çözmek için çabaladığını vurgulayan Aydemir, muhalefetin ise her güzel işte olduğu gibi EYT konusunda da istismar yolunu seçtiğini savundu.

"CHP öncülüğündeki yedili masadakilerin hepsinin aynı dili konuştuğunu" ifade eden Aydemir, şunları kaydetti:

"Allah'ın adaleti şaşmaz, gizli yaptığınız işleri mutlaka bir şekilde aşikar ediyor. Millete kumpas kurarsanız, hesap tutarsanız, gene sizi deşifre eder. Son deşifre de Ali Babacan'ın düştüğü haldir. Babacan, Avrupa'dan aferin bekledikleri açıkladı. Millet İttifakı'yla Cumhur İttifakı arasındaki fark çok açık; Millet İttifakı milletten uzak, AB'den, ABD'den aferin bekler, Cumhur İttifakı olarak biz ise milletimizin takdirini bekleriz. Avrupa'nın Türkiye için neler düşündüğünü biliyoruz. Türkiye diz çöksün diye bir gayret sarf ediyorlar. Eğer onlar emellerine ulaşırlarsa yani Cumhur İttifakı kaybederse Türkiye'yi yeniden avuçlarının içerisine alacaklar. Bunu yapmaya çalışıyorlar ve bunların buradaki mümessilleri de yedili masanın şu anki kadrosudur."

Kamuoyundaki seçim anketlerine değinen Aydemir, "Şu anda AK Parti'nin oy oranı yüzde 42'lerde. Sayın Cumhurbaşkanımızın alacağı oy oranı bugün itibarıyla yüzde 52'nin üzerine çıkmış durumda. Seçime yaklaştığımızda bunun çok daha yukarı çıkacağını biliyoruz. Bu, tarafsız kamuoyu araştırmasıdır." diye konuştu.

Aydemir, CHP'nin içerisinde bir grubun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, bir grubun da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı için bastırdığını, iki grubun da yaptırdıkları naylon anketlerle istedikleri kişiyi birinci gösterdiklerini dile getirdi.

Seçime az bir zaman kalmasına rağmen altılı masanın halen Cumhurbaşkanı adayını bulamadığını kaydeden Aydemir, "Rezil bir hale düştüler. Şu halinizle topluma yön vereceksiniz öyle mi? Milletten nasıl oy alacaksınız? Demokrasi şamarı geliyor size. Bu milletin asaletini göreceğiz, 86 milyon dünyaya demokrasi dersi verecek." ifadesini kullandı.