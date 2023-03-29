Aydemir: "Terörist yapılarca kuşatılmıştır"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin grup toplantısındaki konuşmasında Cumhur İttifakı'nı toplumu kamplaştıran ve bölüştüren; Millet İttifakı'nı ise birleştiren bir siyasi anlayış gibi lanse ettiğini belirtti.

Millet İttifakı'nı terör örgütü PKK ile birleştirdiğini öne süren Aydemir, "PKK bu ülkeyi bölmek için addetmiş, bunun için gece gündüz çalışan imansız bir örgüt. Bunlarla bir araya gelmişsiniz, Türkiye'nin bütünleşeceğinden bahsediyorsunuz. Milleti aldatıyorsunuz. Bir de dalga geçiyorsunuz, ayıptır. Bu milletin on binlerce insanının kanında parmağı olan bir örgüt sizi orada tanzim ediyor, sizi yapılandırıyor ve çıkıp bir de aldatıyorsunuz." diye konuştu.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun partisinden istifa edeceğini açıkladığını ifade eden Aydemir, şöyle konuştu:

"O biliyor ki tarih onu mahkum edecekti orada kalsaydı. Önümüzde uzun zamanlar var. Biz ölüp gideceğiz, faniyiz ama burada yaptıklarımız tarihe nakşoluyor Yarın öbür gün evlatlarınız, bizim yaptıklarımızı mutlaka ve mutlaka okuyacaklar. Ya lanetle ya da hürmetle anacaklar. Lanetle nasıl anılırsınız? PKK'yla, terörist yapılarla bir araya gelirseniz lanetle​​​​​​​ anılırsınız. Şu anda Millet İttifakı bütünüyle terörist yapılar tarafından kuşatılmıştır. Bunu ben demiyorum, terör örgütleri söylüyor. PKK'nın bütün o kitapsız önde gidenlerin tamamı çıkıp Millet İttifakı'nın yanında yer aldıklarını söylüyorlar. 14 Mayıs onlar için hayati bir zaman dilimi. Çünkü şu anda yok olmak üzereler. Biz onları yerin dibine batırdık."

Aydemir, Türk milletinin 14 Mayıs'ta Millet İttifakı'na esaslı bir demokrasi tokatı atacağını ve onları siyasetin çöplüğüne göndereceğini kaydetti.