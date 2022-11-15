Aydemir: "Terör mevzusunda bir arada olalım"

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, altılı masanın İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin tavrını eleştirdi.

Saldırının arkasında terör örgütü PKK'nın bulunduğunun açık olmasına rağmen bazı siyasetçilerin, başka maksat varmış gibi "edepsizce açıklamalar yaptığını" söyleyen Aydemir, "Böyle bir şey olur mu? Siyaseten çıkar elde edebilmek için hakikatleri ters yüz ediyorlar. Yazıklar olsun." diye konuştu.

Terör saldırısının arkasında başka bir şey varmış gibi göstermeye çalışanların bulunduğunu belirten Aydemir, "Aslında yaptıkları, teröristleri aklama, teröre meydan açma. İnsanda vicdan olur. Böyle olduğu için terör yeri geldiğinde mesafe alıyor. Hiç olmazsa terör mevzusunda bir arada olalım. Canlar gidiyor, aileler paramparça oluyor. Buna rağmen 'Buradan bir şey devşirebilir miyiz?' diye düşünüyorlar." dedi.

Altılı masanın terör saldırısını kınayan ortak bildiri yayımladığını ifade eden Aydemir, şöyle konuştu:

"Açıklamada 'PKK/PYD' ifadesi yok. 'Terörü kınıyoruz...' Oysa aşikar oldu ki arkasında PKK/PYD var, neden adını geçirmiyorsunuz? 'HDP'yi korkuturuz, küstürürüz...' Yalnızca o değil, bombayı patlatan teröristin ABD'nin Suriye'deki kamplarında eğitildiğine yönelik bilgiler var. Acaba ABD'yi küstürmeme korkusu nedeniyle mi yoksa daha önce 'PYD'yi terör örgütü olarak görmüyoruz' diyen Kılıçdaroğlu'nu masadan refüze etmemek için mi bildiride PKK/PYD'nin adı geçmiyor? Bu yapıdan bu ülkeye, millete fayda gelir mi? Asla gelmez. Bunların bu ikircikli hali millet tarafından da nefretle karşılanıyor."