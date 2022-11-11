Aydemir: “Soylu ile alıp veremediğiniz ne?”

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bayrak bir isim olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile terörü yerle yeksan ettiğini belirterek, "Soylu ile alıp veremediğiniz ne? Sizin derdiniz; bu millet huzursuz olsun, terör yeniden şehir merkezlerine insin." dedi.

AK Parti'li Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, vefatının 84. yılında anıldığını anımsattı.

"Bir matem gününde keyif çatar gibi kutlama yapılabilir mi? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yaptığı danslı gösteri bizim kültürümüzde var mı" sorusunu yönelten Aydemir, "Atatürk o gün vefat etmiş, hüzün günümüz. Bunu düşünüp, hüzünlenmek yerine keyif almak. Mantığa bakar mısınız?" diye konuştu.

CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun, Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde bir paylaşımda bulunmadığına dikkati çeken Aydemir, şunları kaydetti:

"HDP ile ters düşmemek için. Bu isimler, HDP ile aynı düzlemdeler. Aynı şeyi HDP'den de gördük. HDP'den tek bir kişi törenlere katılmadığı gibi bir açıklamaları da olmadı. Çünkü Atatürk'e bütün bütün karşı bir anlayış HDP. Bunun için Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal CHP'den istifa etti. Atatürk kavramı bir turnusol etkisi gösteriyor, gerçek yüzlerini ortaya koyuyor. CHP bütün bütün savrulmuş bir partidir."

Gazeteci Şirin Payzın'ın, İçişleri Bakanı Soylu ile ilgili ifadelerine ilişkin Aydemir, şu görüşleri paylaştı:

"Haklı haksız demeden 'bunlar işsiz, aşsız kalır' demeden, 'haksızlık yaparız' demeden insanlara zulmetmenin planını, programını yapıyorlar. Bunu yer yer açığa koyuyorlar. İşte gazeteci kadının yaptığı budur. Süleyman Soylu ne yapmış? Süleyman Soylu bayrak bir isim. Cumhurbaşkanımızla beraber terörü yerle yeksan etmiş. Süleyman Soylu ile alıp veremediğiniz ne? Bakın teröristler başlarını çıkaramıyor inlerinden. Sizin derdiniz; bu millet huzursuz olsun, terör yeniden şehir merkezlerine insin. Derdiniz bu."

"CHP'li belediyelerde kurulan eşitlik birimleriyle LGBT propagandası" yapıldığına yönelik iddialara ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Aydemir, "(Kadına yönelik şiddet) ve 'LGBT'ye özgürlük' taban tabana zıt. Kadınla, LGBT'yi bir araya getirmek ayıp bir şey. Bir belediyenin vazifesi midir bu? Sapkın anlayışlara kapıları kapatmak, aileyi korumak varken, siyasetçinin vazifesi bu olması gerekirken, bu neviden yaklaşımlar, aslında kadına, erkeğe, bütün bir topluma hakarettir." yorumunda bulundu.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri'nin açıklamalarına işaret edilerek, "Yeni bir çözüm süreci olabilir mi" yönündeki soruya ise Aydemir, "Cevheri, yeni bir çözüm süreci bağlamında bir şey söylemedi. Böyle bir şey de yoktur. Teröre kapısını açan hiç kimse bize yakın değildir. Teröre mesafe koymuyorsa, biz onları, onların safında görüyoruz." yanıtını verdi.