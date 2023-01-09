Aydemir: "Seçimlerde yüzde 55'i aşacağız"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun altılı masa adayının kazanması halinde, "Genel başkanlar doğrudan karar süreçlerinde imza yetkisine sahip olacaklar." açıklamasını anımsattı.

“'Biz 6 tane cumhurbaşkanı seçeceğiz' diyorlar. Özü bu aslında. Bu ülkemize kaosu, kargaşayı, kavgayı getirecek." ifadesini kullanan Aydemir, bir gazetenin 8 Ocak 1990 tarihinde yayınlanan "Her gün 150 otobüs arızalı" başlıklı bir haberini göstererek, İstanbul'da bugün bunun iz düşümünün yaşandığını dile getirdi.

İstanbul'da bir büyük "hizmetsizlik girdabı" olduğunu belirten Aydemir, "Bu bize bir işaret veriyor. Eğer bunlar yönetime gelirlerse, önümüze gelecek fotoğraf budur." görüşünü paylaştı.

15 Temmuz gecesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i, paylaşacağı tweet konusunda, "Bu herifler de başarılı olursa, ikimizin de kolunu, bacağını keserler, bir tarafımızdan asarlar." diyerek uyardığını anlatan İYİ Partili Feridun Bahşi'nin açıklamalarına ilişkin Aydemir, "Bu hali milletimiz ayan beyan görüyor. O yüzden demokrasi tokadının çok okkalısı gelecek. Yakın zamanda bunu göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 52 oyla seçildiğini hatırlatan Aydemir, "Seçimlerde yüzde 55'lik bir çıtayı aşacağız inşallah. Milletten aldığımız budur." dedi.

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay'ın şehit polislere yönelik "infaz edildi" açıklamasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Aydemir, "Barış Atay, çok açık bir biçimde Türkiye'nin karşısında bir pozisyon almış, teröristlere muhabbetle yaklaşan bir yaklaşımı TBMM'de sergiliyor. 'Akrep niye ısırdı' denir mi? Akrep ısıracak, tabiatında bu var. Bunun tabiatında da bu var. Bunların polise 'şehit' demesi zaten o kirli ağıza yakışmaz ki." diye konuştu.

HDP'nin kendi cumhurbaşkanı adayını çıkarmasına ilişkin Aydemir, "Danışıklı dövüşleri biz biliyoruz. Bunlar şunu bilmiyor ki bu millet irfanıyla onların en okumuşunu yazmışını bile milyar kere milyar okutur. Millet derslerini verecek inşallah." dedi.

HDP'nin aday çıkarmasının "seçimleri ikinci tura taşıma hamlesi" olarak değerlendirildiğinin belirtilmesi üzerine Aydemir, "HDP'de oyun bitmez. Elbette ileriye dönük hesapları var. Bunlar bu hesabı yapsınlar, görecekler ki Kürtler asıl onlara tokadı atacak." ifadelerini kullandı.