Aydemir: “Rüzgara göre savruluyorlar"

TBMM’de bir basın toplantısı düzenleyen Aydemir, Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri devam eden İçişleri Bakanlığının bir yıllık faaliyet sunum kitapçığının 496 sayfadan oluştuğunu, kitapçığın her bir sayfasının kendileri için "şeref levhası" niteliğini taşıdığını kaydetti.

İçişleri Bakanlığının başarılarının dünya çapında olduğunu ifade eden Aydemir, "Sayın Bakanımız sunumunda '29 Ekim 2023'te bir tane terörist kalmayacak.' dedi ve Cumhuriyetin 100. yılını terörsüz, teröristsiz bir Türkiye olarak tarif etti. İçişleri ve savunma alanında ciddi mesafeler aldık. Bu, tüm dünyanın takdir ettiği başarılardır. Dolayısıyla muhalefetin tenkitleri 'şununla fotoğrafınız var, bununla fotoğrafınız var'ın ötesine geçemiyor." diye konuştu.

Türkiye'nin 2023 yılı bütçesinin görüşüldüğü bu günlerde "savrulan bir muhalefete şahit olduklarını" dile getiren Aydemir, "Millet İttifakı, rüzgar nereden eserse o tarafa savruluyor, kendini bir yere konuşlandıramıyor." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Ben ülkücüyüm" sözleriyle MHP'den ayrılan İYİ Parti'ye oy kaymasının olmadığını anladığını; bu nedenle "acaba bu söylemlerle oradan oy kurtarabilir miyim" yaklaşımı içerisinde olduğunu ifade eden Aydemir, "Bu, İYİ Parti'ye 'sizden olmuyor' anlamına geliyor. Meral Akşener'in buradan hisse kapması gerekiyor. Satır aralarında kendilerini küçümsüyor, o cenahtan oy alamayacaklarını açık bir şekilde ifade ediyor. CHP eski Genel Başkanın kızı 'Artık kumpas kuranların değil, milli ve yerli duruşu olanların yanında olmak lazım.' diyor. Mesaj o kadar net ki... Bunlar, hakikati görme noktasında çok esaslı vurgulardır." değerlendirmesinde bulundu.