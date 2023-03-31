Aydemir: "Papatya çayını içip mi masaya döndü?”

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin başvurusu üzerine Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), cumhurbaşkanı adaylarının bağış ve yardım toplamak için döviz hesabı açabileceklerine karar verdiğini hatırlatarak, "Kemal Kılıçdaroğlu, bundan birkaç ay önce Almanya'ya, İngiltere'ye, ABD'ye gitti, oradaki fonlarla görüştüğünü söyledi, iktidar olmaları durumunda oradan para aktaracağını söyledi. Acaba o fonlardan kendilerine destek, yardım gelsin diye mi böyle bir müracaatta bulundular?" diye konuştu.

CHP'nin dışarıdan yardım yapılsın diye böyle bir başvuruda bulunduğunu anlatan Aydemir, "Cümle Türkiye düşmanları orada konuşlanmışlar. Orada özellikle Recep Tayyip Erdoğan kaybetsin diye canhıraş mücadele edenler var. Acaba onlar parasal desteği rahat yapsınlar diye mi böyle bir karar aldırıldı? Hakikaten ilginç bulduğumun altını çiziyorum." görüşünü paylaştı.

Aydemir, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile görüşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hafızaları tazelediği için teşekkür etti.

Bu ziyaretin "Anayasa kitapçığı krizini" hatırlattığını kaydeden Aydemir, "Sayın Kılıçdaroğlu, bu ziyaretle şunu da hatırlattı, eski Cumhurbaşkanı Sezer'in, Sayın Cumhurbaşkanımızın bulunduğu bir törende ramazan ayında nispet gibi su içmesini, inanca karşı duruşunu hatırladım." diye konuştu.

Ahmet Necdet Sezer'in Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladığını söyleyen Aydemir, "20 yıllık şu ferah feza zeminde bir daha eski hale dönebilirizin işaretini verdiler. Bundan dolayı minnettarım onlara." ifadelerini kullandı.

Papatya çayının teskin edici özelliğini anlatan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de teşekkür eden Aydemir, "Tavsiye etmek için tecrübe etmek lazım. Demek ki Meral Akşener bunu tecrübe etmiş. Acaba Yaşar Okuyan'ın soktuğu stresten dolayı papatya çayını denedi de oradan mı teskin edici özelliğini öğrendi?" diye sordu.

Aydemir, "Döndü geldi kumar masasına, noter masasına oturdu, sıtma diye tarif ettiği adamın yanında pozisyon aldı. Acaba Yaşar Okuyan'ın tehditleri işe yaradı da onun için mi döndü oraya? Acaba o teskin edici papatya çayını içerek mi o masanın etrafına yeniden konuşlandı?" sorularını yöneltti.

İstanbul Adalet Sarayındaki odasında terör örgütü DHKP-C üyelerince şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz ile ilgili olumsuz paylaşım yapan kişinin İstanbul Büyükşehir Belediyesinde görevli ve bir CHP Parti Meclisi üyesinin sekreteri olduğunu aktaran Aydemir, bundan dolayı CHP'yi kınadığını ifade etti.

Aydemir, "DHKP-C'li teröristler kimi destekliyor? Kılıçdaroğlu'nu, Millet İttifakı'nı destekliyor. Cumhuriyet savcımız makamında katledildi. Katledilmesine methiyeler düzen CHP'liler var. Siz bunlarla beraber mi olacaksınız?" değerlendirmesinde bulundu.