Aydemir: "Öcalan'a özgürlük pazarlıkları yapılmış"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağına ilişkin HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın açıklamasını anımsattı.

İbrahim Aydemir, "Niye, çünkü adayları belli, Kemal Kılıçdaroğlu. HDP'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu, çok açık bir şekilde bunu ilan ediyorlar. 'Adayımız şudur' demiyor, kurnazlık yapıyorlar. Bu milleti hafife alıyorlar." diye konuştu.

HDP'lilerin, "14 Mayıs, Öcalan'ın özgürlüğüne kavuştuğu zaman dilimidir" şeklinde açıklamaları olduğunu anlatan Aydemir, "Bakın kendilerine hedef koymuşlar. Bunu kiminle konuştular, kiminle 'Öcalan'ı serbest bırakacağız' diye bir anlaşmaya vardılar? Herhalde Kemal Kılıçdaroğlu ile varmışlardır, adayları o çünkü. Gizli, kapalı kapılar ardında Öcalan'a özgürlük pazarlıkları yapılmış." sözlerini sarf etti.

Aydemir, "Pervin Buldan 'PKK terör örgütü değildir. Bunu MHP Genel Başkanı kafasına yazsın' demedi mi? Bugün bunların güzelleme yaptıkları Selahattin Demirtaş, PKK'yı 'silahlı halk örgütü' diye tarif etmedi mi? On binlerce şehidimizin kanından, onların sızlayan kemiklerinden haberiniz yok mu? Bunu bile bile onların adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında HDP ile beraber nasıl olursunuz?" sorularını yöneltti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin grup toplantısındaki "Bizim için Nevruz birliğin günüdür, terörün günü değildir" açıklamasına dikkati çeken Aydemir, "Bunlar her zeminde bunu söylüyorlar zaten. Sayın Meral Akşener, yarın cumhurbaşkanı yardımcısı olsanız, Pervin Buldan size 'O koltukta bizim sayemizde oturuyorsunuz' diyecek. Tıpkı parlamentoda Fatma Kurtulan'ın sizin sıralarınıza dönüp, 'Bizim sayemizde burada oturuyorsunuz' dediği gibi. İçinize siniyorsa buyurun beraber olun." ifadesini kullandı.

Sırrı Süreyya Önder'in, "(Yurtta sulh, cihanda sulh) derken Atatürk'ün aslında barış istemediğini; 100 yıllık bir avans aldığını" iddia ederek, ne demek istediğini soran Aydemir, "Siz ülkeyi böleceğinizi şimdi söylüyorsunuz. Bu ifadelerin, yarın elinize imkan geçtiğinde, bu anlama geldiğini söyleyeceksiniz." görüşünü paylaştı.

İYİ Partililerin bu yaklaşıma rıza göstermeyeceklerini belirten Aydemir, "Ben biliyorum; onlar cumhurbaşkanımızın arkasında kenetlenecekler." düşüncesini dile getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Bizim geçmişimiz devleti savunmakla geçti. PKK'lıların, devlet düşmanlarının karşısında duran da biziz" açıklamasına işaret eden Aydemir, "Geçmişini biliyoruz da geleceğini, şimdiki halini de biliyoruz. Şimdiki halin ne, onlarla beraber iş tutmak." yorumunda bulundu.