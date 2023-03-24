Aydemir, Muhsin Yazıcıoğlu'nu andı!

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türklerin, bayrağı, her şeyin üzerinde tuttuğunu, simgeleştirdiğini anlattı.

Bunun gibi bayraklaşan şahsiyetler de bulunduğunu belirten Aydemir, duruşuyla, davasına olan sadakatiyle, milletin yanında konuşlanmasıyla Büyük Birlik Partisinin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun böyle bir isim olduğunu dile getirdi.

Yarın Yazıcıoğlu'nun vefatının 14. yılı olduğunu hatırlatan, vefatından sonra da BBP'ye oy veren ya da vermeyen 80 milyonun yüreğinde acı hissettiğini kaydeden Aydemir, Yazıcıoğlu'nu rahmet ve minnetle andığını kaydetti.

Yazıcıoğlu'nun "Firavuna karşı olmak yetmez, Musa'nın da yanında olmak lazım" ifadesini anımsatan Aydemir, "Şimdi tam da bunu dillendirmenin zamanı." diye konuştu.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamalarının hala tartışıldığını ifade eden Aydemir, Ağıralioğlu'nun yüzde 100 doğru tespitler yaptığını söyledi.

Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "oy karşılığında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı hapisten çıkaracağını" ifade ettiğini aktaran Aydemir, Demirtaş'ın, Yasin Börü'nün katillerini azmettirenlerin başında geldiğini; terörle ilintisinden dolayı da mahkum olduğunu kaydetti.

Firavunun yanında olmanın hiçbir İYİ Partilinin içine sineceğine inanmadığını ve Musa'nın yanında yer alacaklarını dile getiren Aydemir, Atatürkçülerin de Kılıçdaroğlu'na oy verirlerse "kendilerini tarif etmekten uzaklaşacaklarını" savundu.