Aydemir: "Meclis'te fikrimizle öne çıkmalıyız"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Örs'ün yaralanması nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Örs'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Örs'e yumruk atan AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'a Meclis'ten geçici olarak 2 birleşim çıkarılma cezası verildiğini anımsatan Aydemir, "Meclis'te öyle bir zemin olmalı ki herkes fikriyle münakaşayı ve münazarayı götürmeli. Sadece fikrimizle öne çıkmalıyız. İnşallah yaşanan hadiseden herkes ders alır." diye konuştu.

Azerbaycan'ın Pirekeşkül Tatbikat Alanı'nda gerçekleştirilen "Kardeş Yumruğu" Azerbaycan-Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı'na değinen Aydemir, "İnşallah iki ülke dünya barışına katkı sağlayacak." değerlendirmesini yaptı.