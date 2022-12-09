Aydemir: "Kılıçdaroğlu gelişmeleri bilmiyor”

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, dünyadan, ülkesinden ve milletten "bihaber olduğunu" savundu.

Kılıçdaroğlu'nun, kendisine ABD'den danışman ekibi oluşturduğunu aktaran Aydemir, "Bu danışmanları kendisine kimin dikte ettiğini de öğrendik. CHP'liler, Kılıçdaroğlu'na bu isimleri ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nin önerdiğini söylediler. Danışmanları İstanbul'a getirememiş, videokonferans usulüyle görüşüyor. Danışmanlarını buraya getirememesine yönelik sorgulamalara 'millet teknoloji görsün' cevabını veriyor. Kılıçdaroğlu, milletle dalga geçiyor." diye konuştu.

"Bu ülke insansız savaş uçağı üretiyor." ifadesini kullanan Aydemir, "Böyle biri cumhurbaşkanı olsa bu ülke ne hale gelir? Bununla beraber olan altılı masadaki bütün figürler aynen böyle, kıvam ve nitelik olarak Kılıçdaroğlu'ndan farkları yok." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yıllardır bazı uluslararası toplantıları videokonferansla yaptığını hatırlatan Aydemir, "Bu, bizim için çocuk oyuncağı. Ana muhalefetin lideri, cumhurbaşkanlığına adaylık düşünen bir simanın haline bakın, komedi. Bir tarafta sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu, yaklaşımı, dünyaya nizam veren hali diğer tarafta sayın Kılıçdaroğlu ve altılı masa var. Adaylıkta da birbirleriyle kavga halindeler. Milletimiz bunları görsün." dedi.

Konuşmasında gençlere, "Şu isimler sizi yönetmeye talipler, dünyadan haberdar değiller. Bunlar iktidara gelirse ne hale düşersiniz?" diye soran Aydemir, Kılıçdaroğlu'nun, "Türkiye'deki gelişmeleri bilmediğini ancak ülkeyi yönetmeye talip olduğunu" kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, dün bakanlığının 2023 yılı bütçesi üzerindeki konuşmasında, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve asgari ücret konusunda doyurucu cevaplar verdiğini ifade eden Aydemir, "Sayın Bakanımız 'çok geniş kitleleri kucaklayacak çalışmalar yapıyoruz' dedi. Bunun üzerine bizi arayan çok sayıda insan oldu, müteşekkir olduklarını ifade ettiler. Sayın Bakanımızın EYT ve asgari ücretle ilgili açıklamaları milletimizin yüreğinde bir ferahlama oluşturdu." görüşünü aktardı.

Daha güzeli de yine biz yapacağız

AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız da AK Parti iktidarları döneminde, Türkiye'ye son 20 yılda, 80 yılda yapılanların 5 katı fazla hizmetin götürüldüğünü söyledi.

Yediyıldız, "Siz ne kadar güzel şeyler yaparsanız yapın, yaptığınız hizmetin daha güzeli mutlaka vardır. O daha güzeli de yine biz yapacağız." ifadesini kullandı.

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