Aydemir, “Kılıçdaroğlu, devlete iftira atıyor”

AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, daha önce üniversite öğrencilerinin, yurt bulma konusunda zorluklar yaşadığını ancak şimdi öğrencilerin yüzde 97'sinin yurtlara yerleştiğini, yurtlarda boş yerlerin olduğunu kaydetti.

HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın kardeşinin, Türk diplomatını katleden katillerden biri olduğunu ifade eden Aydemir, "Gençlik ve Spor Bakanlığının 2023 bütçesi görüşmelerinde, diplomatımızın katilinin kardeşi olan Dersim Dağ, gençlik adına konuşma yaptı. Hangi Avrupa ülkesinde buna izin verirler? Vatan hainleri ortada cirit atıyor. Bazıları da siyasi ikbal adına bunlarla kol kola geziyor." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Uyuşturucu parasıyla cari açığı düşürmeye çalışıyorlar." açıklamasında bulunduğunu kaydeden Aydemir, "Bu nasıl bir açıklamadır? Bir ana muhalefet partisi lideri TSK'ya, ülkesine iftira atıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, müfteri pozisyonundadır. Devlet adına kim çalışıyorsa onlara iftira atıyor. CHP seçmeni buna itiraz ediyor. Deniz Baykal'ın kızı da buna itiraz ettiği için istifa ediyor. İftiraya muhatap olanlar gereken davaları açacaklardır. Bu iftiraların karşılığı verilecektir." değerlendirmesini yaptı.