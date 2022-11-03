Aydemir: “Kılıçdaroğlu, bu defa aklıyor”

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kılıçdaroğlu'nun İngiltere ziyareti sırasında sosyal medya hesabından "Temiz paranın girdiği sokaktan, kirli para hemen kaçar. Ben bu parayı bulup getireceğim. Bunun için Londra'dayım." açıklaması yaptığını anımsattı.

Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık bir sene ise her gün "Londra'daki bir avuç tefeciye 58 milyon dolar faiz ödeniyor. Bu ülkeyi tefecilerden kurtaracağım." dediğini aktaran Aydemir, iki açıklamanın çelişkili olduğunu söyledi. Aydemir, "Daha önce 'tefeci' diye tarif ettiklerini bu defa aklıyor. İngiltere'de bu fonları yönetenlerle görüştüğünde Maliye Bakanı'mızı tefecilerle görüşmekle suçluyordu, şimdi kendisi bunu yapıyor." diye konuştu.

Rusya'nın, Türkiye'nin diplomatik girişimlerinin ardından tahıl anlaşmasına geri dönmesini değerlendiren Aydemir, "Sadece milletimize de değil, bütün insanlığa hizmet ediyoruz." diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın "Cumhuriyet, yüz yıllık bir yıkım projesidir." şeklindeki sözlerine altılı masadan itiraz gelmediğini ifade eden Aydemir, "Duyamazsınız çünkü onları küstürmek istemiyorlar, onlarla ortaklar. Yazıklar olsun. Cumhuriyetimize dönük HDP'nin şu ifadesine Kılıçdaroğlu'ndan, Meral Akşener'den tek bir laf yok." dedi