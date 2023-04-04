Aydemir: "Kazanırsa ilk dışlanacak sizsiniz"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, vefatının 26. yılında MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i rahmetle andı.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'a ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşıma değinen Aydemir, "Bir taraftan özel sektör düşmanlığı yapıyor bir taraftan da millete ait esaslı bir değerin reklamının yapılmasından duyduğu hazımsızlığı dile getiriyor. Böylesine bir savrulma içerisinde İYİ Parti. Yazık." ifadelerini kullandı.

"Kürt Özgürlük ve Demokrasi İttifakı"nın seçim beyannamesinde yer alan "Kürt halkına, Kürdistan'da kendi kendilerini yönetmelerine imkan verecek bir statünün tanınması" ifadelerine ve PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik taleplere dikkati çeken Aydemir, şöyle devam etti:

"Açık açık 'Türkiye'yi böleceğiz' diyor. Bu, yedili masanın bir figürü HDP. HDP'liler bunu söylüyor. Cesareti nereden aldılar? Cesareti İYİ Partililerden, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, onların söylemlerinden aldılar. Şimdi Togg'a, İHA'ya, SİHA'ya kafayı takan Aytun Çıray bey sen de böyle mi düşünüyorsun? Seçim üzeri Togg ile uğraşıyor. Sen şununla uğraşsana; adam açık açık ülkeyi böleceğini söylüyor. Tek dertleri Cumhur İttifakı, Recep Tayyip Erdoğan kaybetsin ne olursa olsun, ülke bölünürse bölünsün. Şu açıklamaları dinleyip yüreğinde acı duymayan bir vatan evladı olacağına ihtimal vermiyorum."

İYİ Partililere seslenen Aydemir, "Sizin o partide yeriniz yok. Sizi, HDP'lilerle bir araya getirdiler. Siz burada olamazsınız. Yarın Kılıçdaroğlu'nun kazanması halinde emin olun ki ilk dışlanacak olanlar sizlersiniz." dedi.

Aydemir, Millet İttifakı'na ilişkin, "Birisi bölücülükten bahsediyor, öbürü Togg'a, İHA'ya, SİHA'ya karşı olduğunu söylüyor, öbürü ipe sapa gelmez vaatlerde bulunuyor, vaatlerini yerine getirmiyor. Millet İttifakı böyle." değerlendirmesinde bulundu.