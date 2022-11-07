Aydemir: “Kabus takım!”

AK Parti'li Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiltere'de, daha önce "tefeci" dedikleriyle görüştüğünü savundu.

Kılıçdaroğlu'nun, dünyadan ve Türkiye'den haberi olmadığını dile getiren Aydemir, "Ülkesini suçlayan bir lider dünyadan haberdar olur mu? Dünyadaki birtakım etkili çevreler, bunu, kullanılır bir aparat gibi öne almışlar, öne sürüyorlar." diye konuştu.

CHP'li Öztrak'ın, "6'lı masadaki partilerin ekonomi ekipleri, Türkiye'nin rüya takımı gibi" sözünü hatırlatan Aydemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"6'lı masaya 'rüya takım' diyor. Buna güler misin ağlar mısın? 'Rüya takım' dedikleriyle birbirlerine girmişler, kavga halindeler. '6'lı masadan bir şey olmaz.' diyen kendi içlerindeki isimler. 'Rüya takım' dedikleri bu mu? Rüya buysa kabus ne? Kabusun adını 'rüya' koymuşlar. Gelinen nokta, 6'lı masanın utanılacak bir ekip olduğunu ortaya koyuyor. Bu halleriyle gelecekler, ekonomiyi düzeltecekler. Ali Babacan'a sözüm ona bir anlam yüklüyorlar ama arka planda ona olan tenkitleri çok yüksek. Daha önce Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Davutoğlu ile ilgili 'İpe sapa gelmez.' ifadesi var. Ne 'rüya takımı', kabus takım. Bir kaos, karmaşa, hercümerç hali. Bu ülke bunlara teslim edilebilir mi? Bir de masanın altına sakladıkları var."

İstanbul'da saldırı hazırlığındayken yakalanan PKK'lı teröristin, HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, "bomba kuryeliği yaptığını" itiraf ettiğine değinen Aydemir, "HDP'nin milletvekili bunlarla böylesine içli dışlı bir halde ve masanın altına sakladıkları da bu. Kabus dediğim bu." diye konuştu.

Aydemir, AK Parti heyetinin, başörtüsüne anayasal güvence çalışmaları kapsamında HDP Meclis Grubu'nu ziyaretine ilişkin, "Anayasa değişikliği görüşülüyor. Siyasi parti gruplarıyla görüşülmesi de bu bağlamda, yoksa onları meşruiyet çizgisi içinde bütün bütün göstermek gibi bir derdimiz yok. Onların, terörle ilintilerini, münasebetlerini kesmedikleri sürece gözümüzde hiçbir şekilde aklanma şansı yok." ifadesini kullandı.