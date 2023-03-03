Aydemir: "İYİ Parti, Kılıçdaroğlu'na itiraz ediyor"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, altılı masanın hala bir cumhurbaşkanı adayı belirleyemediğini ifade etti.

Altılı masanın gece yarısı toplantıları yaptığını belirten Aydemir, "İYİ Parti, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz ediyor. Çünkü Kılıçdaroğlu aday olursa onun ardından büyük bir hayal kırıklığı çıkacak. İYİ Parti'nin tabanında milliyetçi hassasiyete sahip muhafazakar seçmen ağırlık basıyor. Kılıçdaroğlu, es kaza pozisyon alsa, bütün kazanımlar berhava olur. Faturasının ağır olacağını biliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

İbrahim Aydemir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki sorulara olumsuz yanıt verdiğini aktararak, "İYİ Parti, bu süreçte ne İsa'ya ne Musa'ya yarandı. Kendilerini iyi tarif edemediler." diye konuştu.

Seçim sürecinde Cumhur İttifakı'nın ne istediğini bildiğini ve adayının net olduğunu dile getiren Aydemir, "Cumhur İttifakı'nın siyaset orijininde millet vardır. Milletimiz kararını vermiş durumda. İnşallah çok daha özel bir oy oranıyla Cumhurbaşkanımızı yeniden seçeceğiz. 2028 yılına kadar ülkemiz çok daha özel mesafeler alacak." dedi.