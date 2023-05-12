Aydemir: "İnce'nin seçmeni, sandıkta ders verecek”

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 65 milyon seçmenin 14 Mayıs'ta sandık başına giderek, gelecek 5 yıl için kendisini yönetecek isimleri tayin edeceğini söyledi.

Demokrasinin, millet iradesinin sandığa hakkıyla yansıtıldığı ve faul yapılmadığı zaman zirve bir yönetim şekli olduğunu belirten Aydemir, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'nin kendisine yönelik bir kumpasla cumhurbaşkanı adaylığından çekilmek zorunda kaldığını ifade etti.

İnce'nin, başaramayacağı için değil kaset kumpası nedeniyle adaylıktan çekildiğini dile getiren Aydemir, "Adamcağız haklı olarak feveran ediyor, 'Öyle bir şey yok.' diyor. Adaylıktan çektirebilmek için bel altı vuruşlar yaptılar. Bu yıllarca tartışılacak. Muharrem İnce'ye yönelen seçmen, bunu yapanlara sandıkta demokratik bir ders verecek." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli bir lider olduğunu, onu alt edebilmek için de birçok oyunlar oynandığını söyleyen Aydemir, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu ülkeyi hakkıyla yöneteceğine kaç kişi inanıyor?" diye sordu.

Millet İttifakı'nın, "Recep Tayyip Erdoğan gitsin, sonrasına bakarız." düşüncesiyle hareket ettiğini belirten Aydemir, "Böyle bir rezalet olabilir mi? Milletimize yalvarıyorum, sandığa gittiğinizde bu resmi gözünüzün önüne getirin. Aksi halde önümüzdeki 5 yıl öyle bir hale gelir ki nasıl çıkacağız diye düşünürsünüz." ifadelerini kullandı.

Aydemir, art arda 3 dönem milletvekili olarak görev yaptığını, yeni dönemde parlamentoda yer almayacağını anımsatarak, 25, 26. ve 27. yasama dönemlerinde TBMM'de ve Erzurum'da yaptığı çalışmaları da anlattı.