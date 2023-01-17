Aydemir: "İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na taktik veriyor"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, Türk savunma sanayisinin insansız hava aracı üreticisi Baykar'a karşı gayrimilli durduğunu söyledi.

Altılı masanın da Babacan'ın tavrını kabul eden bir anlayışta olduğunu dile getiren Aydemir, "En başından beri İHA'ya, SİHA'ya sorgulayıcı bakan siyasi kesim İYİ Parti'liler. İYİ Parti'de de bir samimiyetsizlik var. Sözüm ona milliyetçiliği dillendiriyorlar. Milliyetçiyseniz milli duruş göstermeniz gerekmez mi? İYİ Parti'lilerin ikircikli bir tarzı var." diye konuştu.

İHA ve SİHA'ya karşı hazımsızlık bulunduğunu belirten Aydemir, "İHA ve SİHA'larımız askerlerimizin can vermesinin önüne geçiyor, Azerbaycan'da destan yazdı. Bu yetmez mi? Niye bu sorgulayıcı hal?" sorularını yöneltti.

HDP'nin, terör örgütü PKK'yı sahiplendiğini, bir kez bile kınamadığını anlatan Aydemir, Ali Babacan'ın ısrarla Selahattin Demirtaş'ı savunduğunu; Anayasa'dan "Devletin resmi dili Türkçe'dir." hükmünü çıkarmak için gayretlerinin olduğunu söyledi.

Aydemir, "Türk Silahlı Kuvvetlerine 'kimyasal silah' iddiasını atan kadına sahip çıkıyor. Nerede gayrimilli duruş var, onları sahipleniyor. Altılı masa; HDP'ye şirin görünme, PKK'yı üzmeme, kırmama noktasında çok samimi davranıyor. Böyle bir yaklaşımları var." değerlendirmelerinde bulundu.

AK Parti'nin duruşuna dönük özellikle bölücülerin rahatsızlığı olduğunu belirten Aydemir, Suriye ile yapılan görüşmelerden en çok PKK'yı rahatsız ettiğini kaydetti. Aydemir, "Demek ki durduğumuz yer çok sahici ve sıhhatli. Teröristler rahatsızsa onları rahatsız etmeye devam etmeliyiz ve öyle yapacağız." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, her fırsatta "Türkiye'nin bütün problemlerini çözmeye geliyoruz." dediğini aktaran Aydemir, "İzmir Çiğli'de işçilerin feveranı oldu. İnsanlar problemleri olduğunu söylüyorlar. Çözeceksen önce kendi belediyelerindeki problemi çözsene. Her şey senin elinde; başkanı, yönetimi, bütçesi elinde, niye çözmüyorsun? Demek ki sizde böyle bir irade, yetenek yok. Sayın Kılıçdaroğlu önce kendine dön, bak sonra 'Türkiye'nin problemlerini çözeceğim' de." açıklamasını yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Kılıçdaroğlu'na seçim brifingi verdiği iddiasına değinen Aydemir, şunları kaydetti:

"Öyle garip bir hal var ki İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na seçim taktiği veriyor. Sen önce dön, kendi haline bak. Seçim taktiği vermek yerine İstanbulluyu mutlu et. 4 yıl olmuş, İstanbul hizmet fakiri durumuna gelmiş, yerel yönetimler felç durumda. Sen işine bak. Sende zerre başarı yok. İşini yapamayan adamın seçimlerde ya da seçim taktiklerinde başarılı olması söz konusu olabilir mi? Liderine şirin görünmeye çalışıyor; Kılıçdaroğlu'na, 'Ben sizin emrinizdeyim. Olur ki başınıza bir hal gelirse altılı masa sizi aday etmezse beni teklif edin.' Bu anlamda şirinlik yapıyor yoksa onun taktiklerinden kimsenin başarılı olması mümkün olamaz. Başarısız bir ismin seçim taktiğiyle birini başarılı hale getirmesi mümkün değil. İmamoğlu bireysel atraksiyon, hesap peşinde."