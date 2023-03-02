Aydemir: "İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na mesaj veriyor"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 100 bine yakın binanın yıkıldığını hatırlatarak, "Bu yıkımın ardından siyaseten AK Parti'yi, Cumhur İttifakını yıkmak için bir başka yıkım faaliyeti başlamış. Böyle bir şey olur mu?" diye sordu.

TBMM Genel Kurulu'nda dün, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın iktidarı "katil" olmakla suçladığını söyleyen Aydemir, "Oysa katilin önde gideni kendileri. Kentsel dönüşümlere karşı çıkıp, oranın dönüşmesine mani olanlar, eğer orada bir yıkım yaşanmışsa onların ölümünden mesuldürler, büyük veballeri var demektir." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "İstanbul'da yüzde 60'lara yaklaşan desteği yakalamış durumdayız." açıklamasını değerlendiren Aydemir, "Bu dilin iki arızası var. Bir mertlik yok. 'Düşünürüm' ya da 'düşünmem' de. Arkadan dolanıyor, Kılıçdaroğlu'na mesaj veriyor. İkinci arızası nedir? Sen bir parti mensubusun, genel başkanın var, partin var, bir kurumsal yapı var. Bu ne hal? Her kafadan bir ses çıkar haldeler. Niye? Samimiyetleri yok, birbirlerine karşı kardeşane duyguları yok. Ankara Belediye Başkanı da televizyon televizyon dolaşıyor, 'Altılı masa beni göreve davet ederse gelirim' diyor. Şuraya bakar mısınız?" diye konuştu.

Fenerbahçe taraftarının Fenerbahçe-Kayserispor maçına alınmamasına yönelik karara ilişkin değerlendirmesi sorulan Aydemir, "Ben asude bir iklimde maç seyretmek istiyorum. Oraya 3-5 trol seyirci gelecek orayı karıştıracak, benim huzurumu bozacak, bunun adı da demokrasi olacak, böyle bir şey olabilir mi ya? Orada on binlerce insan var. Ne hakkınız var? Spor demek, barış demek. Çok sayıda seyirci kardeşim bize 'Bunlar stadyum trolü' diyorlar." ifadelerini kullandı.

Buna dönük mutlaka yaptırım getirilmesi gerektiğini belirten Aydemir, "Siz, stadyumları terörize edeceksiniz, buna karşı da futbol federasyonu ya da ilgililer sükut edecekler, oh ne güzel. 'Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler.' Peki oradaki masum insanlar evladını almış getirmiş, ne hakkı var onun huzurunu bozmaya? Buna bir müeyyide olmasın mı diyorsunuz?" diye sordu.

EYT probleminin çözüldüğünü, şimdi onu "sulandırmak için prime takılanlar" gibi bahaneler üretildiğini anlatan Aydemir, bunu suni siyasi tartışma çıkarmak isteyen siyasetçilerin yaptığını söyledi.

Vatandaşların EYT düzenlemesi ile ilgili teşekkür ettiğini aktaran Aydemir, "Bir problem varsa ileriye dönük onları da yine Cumhur İttifakı, yine Cumhurbaşkanı, yine AK Parti çözer." dedi.

Deprem bölgesindeki yöneticilerin neden istifa etmediğine yönelik eleştirilere değinen Aydemir, "Bunu söyleyenlere şunu sormak lazım; Sizin belediye başkanlarınız var. Hatay en çok yıkımın olduğu yerlerden birisi, hiç belediye başkanlarıyla ilgili bir müeyyideleri var mı? Yok. İş, güç aldatma üzerine." ifadelerini kullandı.