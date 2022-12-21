Aydemir: “Her icraattan sonra kavga çıkar”

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Ankara ve İstanbul belediyelerini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kapmaya çalıştığını savundu.

Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, partisinin grup toplantısına çağırdığını hatırlatan Aydemir, "Görüntüsü bile millette teneffür uyandırdı. Kılıçdaroğlu önde gidiyor, İmamoğlu arkada sığıntı şeklinde yürüyor. İstanbul'dan çağırmışsınız, hiç olmazsa iki kelam ettirilmez mi? İmamoğlu'nu oraya oturtturdu, bir görüntü verdi. Aslında kamuoyuna değil Akşener'e mesaj veriyor, 'Haddini bil, bu benim, baba-oğul gibiyiz.' diyor." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu hakkındaki yargı kararı üzerinden nemalanma yönünde gayretin bulunduğunu söyleyen Aydemir, "Önümüzdeki birkaç ay içinde seçime gideceğiz. Sizin bu ülkeye hizmet noktasında söyleyeceğiniz bir şey yok mu? Bunları anlatın." dedi.

Altılı masadaki siyasi parti genel başkanlarının "birbirlerine girdiğini" belirten Aydemir, "Altılı masanın en küçük partisinin en çok sesi çıkan bir milletvekili, yakarış içinde 'Saraçhane'de resmen bizi dışladılar.' diyor. Millet İttifakı ezkaza iktidar olsa nasıl bir beraberlik götürecekler? Her icraattan sonra kavga çıkar. Bu yüzden milletimizi uyarıyorum; bunların eline imkan geçse ne bereket ne de hizmet kalır." değerlendirmesini yaptı.