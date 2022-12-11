Aydemir: "HDP, İYİ Parti ve CHP aynı düzlemde”

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulu'nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) bütçelerinin görüşüldüğünü belirterek, her iki bakanlığın önemli çalışmalara imza attığını dile getirdi.

"Teknolojiden bihaber siyasiler çıkıp konuşmalar yaparak komik duruma düşseler de Türkiye'nin her alanda mesafe aldığını" ifade eden Aydemir, "Milli eğitimde de çağ atlayan bir hale geldik." diye konuştu.

Öğretmenlerin kariyer basamaklarıyla ilgili girdiği sınava değinen Aydemir, yaklaşık 430 bin öğretmenin sınavda başarılı olduğunu söyledi. Aydemir, sınava katılmayan yüzde 5'in sorumlusunun ise onlara sınava katılmamaları yönünde telkinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanlığının bütçe görüşmelerinde, HDP'nin terörle mücadeleye duyduğu tepkinin bir gösteri halini aldığını vurgulayan Aydemir, İYİ Parti ve CHP gruplarının da buna destek verdiğini kaydetti.

Aydemir, "HDP ile aynı düzleme düşen bir İYİ Parti var, bir CHP var. CHP dediğiniz, Atatürk'ün, sözüm ona izinden gittiğini söylüyorlar, tam tersi Atatürk düşmanlığı yapıyorlar. İYİ Parti, milliyetçiliği ad ediyor ama tam tersi millet düşmanlarıyla beraber aynı düzlemde yürüyor HDP ile beraber." ifadesini kullandı.

Muhalefetin tavrından korkmadıklarını söyleyen Aydemir, "Allah'ın izniyle 20 küsur yıldır millete hizmet ediyoruz, daha da edeceğiz ve onlara inat milletin yanında saf tutacağız. Öyle edepsizce bir yaklaşımla bizi korkutacaklarını, bizi ürküteceklerini sananlar, aldandıklarını biliyorlar. 2023'te bunlara esaslı ders gelecek. Millet bu tavırlarını biliyor." değerlendirmesinde bulundu.

İbrahim Aydemir, Kürtlerin HDP'den nefret ettiğini, HDP'nin yaklaşımının "Kürt düşmanı" bir yaklaşım olduğunu gördüklerini dile getirdi.

Almanya'daki Kayakla Atlama Dünya Kupası'nda, Erzurum'dan çıkan Fatih Arda İpcioğlu'nun, sezonun üçüncü yarışmasında 2 kez finale kalarak dünya kupası puanı aldığını aktaran Aydemir, bunun büyük bir başarı olduğunu vurguladı.