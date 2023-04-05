Aydemir: “Hanımefendinin resmen muvazene gitmiş”

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Akşener'in, partisinin grup toplantısında sergilediği tavırların bir kadına yakışmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gergin hallerde olduğunu ileri sürerek tavsiye ettiği papatya çayına, en fazla Akşener'in kendisinin ihtiyacı olduğunu ifade eden Aydemir, "Meral Akşener, İYİ Parti'nin yükselen trendinin bütünüyle dibe vurduğunu gördü. İtimat edilmez bir figür olduğunu gösterdi. Terk ettiği masaya geri dönüşü ne yaptığını bilmez hale getirdi." diye konuştu.

Akşener'in grup toplantısında mermi kovanı fırlatmasına değinen Aydemir, "Hanımefendiyi papatya çayı da kurtarmaz. Resmen muvazene gitmiş, Allah şifa versin. İYİ Parti'de Akşener gibi düşünmeyenler çok fazla artık. Bu görüntülerden sonra sıtkı sıyrılan İYİ Partililer Cumhur İttifakı'nın yanında yer alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Aydemir, Millet İttifakı'nın bileşenlerinin, terör örgütü PKK'ya karşı tek bir kelime edemezken güvenlik güçlerine vaat üzerine vaatlerde bulunduğunu ancak bu vaatlerin günü kurtarmaya yönelik sözlerin ötesine geçemediğini söyledi.

Verilen sözlerin yerine getirilmesi noktasında Cumhur İttifakı'nın güvenilirliğini Millet İttifakı'nın figürlerinin de iyi bildiğini belirten Aydemir, "Bunların tek amacı yara kaşımak. Seçime gittiğimiz süreçte Millet İttifakı'nın rotasını ABD Büyükelçisi çiziyor. Bu yeter zül değil midir? ABD resmen güdümüne alacak bir yapı oluşturmaya çalışıyor. O kadar aşikar yapıyorlar ki fütursuzluk almış başını gidiyor. Ama milletimiz bunlara gereken cevabı sandıkta verecektir." ifadelerini kullandı.