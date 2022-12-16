Aydemir: "Genel Başkanı'na çalım atmanın peşinde"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İmamoğlu hakkındaki mahkumiyet kararının ardından yaşananları "ucuzcu tavır" olarak nitelendirdi.

Yargı kararlarının eleştirilebileceğini söyleyen Aydemir, "Bunun üzerinden siyasette gelecek devşirmek, siyasette rakip gördüklerinizi ekarte etmeye çalışmak ucuzculuktur." diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kararı öğrendikten sonra sevinçle Saraçhane'ye giderek İmamoğlu'nun boynuna sarıldığını ifade eden Aydemir, "Bir milletvekili olarak bu görüntüleri izleyince utandım, sıkıldım. Bu ne rezalet, neyin hesabındasınız? Hakkınızda bir karar verilmiş ve mahkum edilmişseniz normal olanı üzülmektir; üzülürsünüz, mahcubiyet duyarsınız. Elbette süreç devam ediyor, sonrasında aklanabilirsiniz." dedi.

İlk derece mahkemesinin verdiği kararın ardından "sevinçle, keyifle kucaklaşmaların ve sarılmaların normal olduğunu" belirten Aydemir, "İmamoğlu, Genel Başkanı'na çalım atmanın peşinde. Garip bir durum. Ayrıca altılı masanın diğer ortağı Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ekarte edebilmek için yol arıyor. Bunu da bir yol olarak bulduğunu zannediyor. Bunlardan Türk siyaseti adına mahcubiyet duyuyoruz. Bu millet irfanıyla sizi tartar." değerlendirmelerinde bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, "Selahattin Demirtaş'a yapılanları asla kabul etmiyoruz." sözünü hatırlatan Aydemir, "Ali Babacan, utanmadan sıkılmadan onlarca insanın katlinde parmağı olan, Yasin Börü gibi gencecik evlatlarımızın katili hükmündeki insanı Saraçhane'de alkışlatıyor. Edepsizliğe bakar mısınız?" diye konuştu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu konuşurken Halk TV'nin yayını kestiğini ifade eden Aydemir, "Bir insan ancak bu kadar pespaye hale düşer ve altılı masa tarafından ancak bu kadar paspas haline getirilir." görüşünü ifade etti.

Aydemir, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na "ayak oyunu yapıldığını" belirterek "Kılıçdaroğlu'nu ekarte edebilmek için envai türden numara çekiyorlar. Aynı masadasınız ayıptır, yapmayın. Meral Akşener, Kılıçdaroğlu sana milletvekillerini transfer etmişti; o olmasaydı, grup kuramayacaktın. Şimdi ona ayak oyunu çekiyorsun. Kılıçdaroğlu, şimdi bu şekilde tokadı yiyor." dedi.

Millet tiyatroyu görüyor

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki mahkumiyet kararını hatırlatarak "Ceza alan kişi üzülür. Biri 'ceza aldım' diye başka biriyle 'çak' yapıyor, birbirlerini kucaklayıp sevinç gösterileri yapıyorsa bu işte bir gariplik var demektir. Buna şaşılır, gülünür." diye konuştu.

Mahkeme kararının, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyareti sırasında açıklandığını hatırlatan Turan, "İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile İmamoğlu sarmaş dolaş birbirlerini kutluyorlar. İmamoğlu'nun eşi de garip garip bakıyor, ne olduğunu anlamaya çalışıyor, 'Üzülsem mi ağlasam mı?' diye bakıyor. Şu yaşıma geldim, bugüne kadar yargılama sonucu verilen bir cezanın ilk kez böyle karşılandığına şahit oluyorum. Milletimiz bu tiyatroyu görüyor." görüşlerini dile getirdi.