Aydemir: "En güzelini hak ediyorlar"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti iktidarlarının 20 yıldır sürekli istismar edilen konuları çöze çöze yol aldığını, şimdi de Alevilerle ilgili istismarı ortadan kaldırmak için çalışma yaptıklarını söyledi.

Türkiye'de Alevilerle ilgili istismar sahasının çok geniş tutulduğunu ifade eden Aydemir, "Cemevlerini, Alevilik müessesesini çok ciddi bir biçimde istismar ettiler. Şimdi bunları da ellerinden alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız dün açıkladı; Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruluyor. Biz de istismar yok, nerede ne ihtiyaç varsa ona yöneliyoruz ve gereğini yapıyoruz. Alevi kardeşlerimiz en yükseğini, en güzelini hak ediyorlar." diye konuştu.

Başörtüsüne anayasal güvence teklifine ilişkin çalışma yapıldığını anımsatan Aydemir, yapılacak düzenlemeyle özgürlüklerin önünün açılacağını ve bir daha insanların kılık kıyafetiyle ilgili sorunların gündeme gelmeyeceğini vurguladı.

Aydemir, anayasa değişikliği teklifi kapsamında AK Parti'nin HDP'ye yaptığı ziyareti, "acaba Cumhur İttifakı'nda bir çatlak oluşturabilir miyiz?" düşüncesiyle istismar etmek isteyenler olduğunu dile getirerek, "Dün bekledikleri haber de gelmedi. Sayın Bahçeli ifadeleriyle onları dumura uğrattı. Sayın Bahçeli'ye minnettarım. Bu şuurda bir yürüyüş herkese kazandırır." dedi.

Aydemir, bir gazetecinin, "14 Kasım'da İYİ Partili il başkanlarının Meral Akşener'i Cumhurbaşkanı adayı ilan edeceğine yönelik bir hazırlık var. Neler düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine şöyle konuştu:

"Biri sağa biri sola, biri aşağı biri yukarı çekiyor. Sadece hazırlanan metinlerdeki punto ve karakterde anlaşmışlar. Böylesine bir ucuzluk olabilir mi? En başından belliydi bu zaten. Sayın Kılıçdaroğlu fiili bir hal oluşturmaya çalışıyor, 'bana mecbursunuz' der gibi bir yaklaşım sergiliyor. Aynısını İYİ Parti Genel Başkanı da yapıyor. Bunun adı aslında biraz da kurnazlık. O masada kim varsa hepsi birbirine karşı tuzak kura kura gidiyor. Çünkü birbirlerine muhabbetleri yok, millete muhabbetleri yok. Belediye başkanları da var. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları için de ayrı hesaplar görülüyor. 'O olmazsa bu olsun, o olmasın bu olsun.' Bu bir garabet, bu bir çelişkiler yumağı, bu millete karşı saygısızlık örneğidir."