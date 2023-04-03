AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kılıçdaroğlu'nun, milletten bihaber olduğunu ve milletin değerlerini bilmediğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun, seccadeye ayakkabı ile basmasının infiale neden olduğunu anımsatan Aydemir, "Değerlerimizi ayaklar altına alıyor. Seccade, Allah'a yöneldiğimiz zemin, oraya başımızı koyuyoruz, orada secde ediyoruz. Ayağınla nasıl çiğnersin? Seccadeden haberin yoktur, milletin değerlerini önemsemezsin, ancak öyle çiğnersin. İşte bunlar da bunu yapıyorlar. Çok yazık." ifadesini kullandı.

Seccadenin, İslam inancını ifade ettiğini belirten Aydemir, "Seccade bayrak gibi yüksekte tuttuğumuz bir değer. Ramazan ayında özellikle manevi iklim çok daha kabarık, berrak ve siz o manevi iklime ayakkabılarınızla leke sürüyorsunuz." diye konuştu.

Lider pozisyonundakilerin, toplumun bütün kesimlerinin inanç ve etnik kimliklerini bilmeleri ve öğrenmeleri gerektiğini kaydeden Aydemir, "Kılıçdaroğlu, 'Sayın Erbakan'ın dediği gibi, Hak geldi, batıl zail oldu' diyor. Bilmiyorsan bu işlere girme. Bu, bir ayet. Hazreti Ali'yi tarif ederken 'Hazreti Ali, önemli bir İslam düşünürüdür, kitapları vardır' diyor. Bakış açısı düşük olunca değerlendirme de böyle oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Millet İttifakı'nın ortaklarından İYİ Parti'nin, CHP'ye benzemeye başladığını dile getiren Aydemir, "İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığının pencerelerine kurşun isabet etmiş, Meral Akşener, açık açık Sayın Cumhurbaşkanımızı itham, izam ediyor. Sanki o kurşunu Cumhurbaşkanımız atmış ya da attırmış. Böyle vicdansızlık olur mu? 3-5 oy kotarabilmek için yapıyor. Hızla barajın altına doğru gidiyor, onu kurtarmanın peşinde." görüşünü paylaştı.

Kısa süre sonra kurşun atan zanlının yakalandığını hatırlatan Aydemir, "Kurşunu atan, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalışan biri. Daha önce sol örgütlerle nümayişlere katılan biri. Buyur bakalım. Bir taşla birkaç kuş vurmanın hesabı vardı. Akşener, 'Böyle bir kurşun atıldı. AK Parti yaptırdı, ben buradan beslenirim. Seçim boyunca bu işi kullanırım' diye bir hesap yaptı. Yakalanınca suspus. Meral Akşener'de liderliğin kırıntısı yok." sözlerini sarf etti.

"Terör örgütü PKK elebaşılarının, Millet İttifakı'na sonuna kadar destek verdiğini" söyleyen Aydemir, "Bilumun terörist yapılar, 14 Mayıs'ı 'olmak ya da olmamak' noktasında değerlendiriyorlar ve Cumhurbaşkanımızın seçilmesi durumunda önümüzdeki 5 yıllık zaman diliminde bütünüyle hayatın dışına atılacaklarını biliyorlar. Yok olacaklar. CHP ve İYİ Parti, PKK'nın hedeflerini gerçekleştirmenin peşinde. PKK hedeflerini açıklıyor, bunlar PKK'yı bile kınayamıyorlar. Böyle bir hale düştüler. 'PKK'yı kınarsak oy vermezler' diye düşünüyorlar. Yazık." düşüncesini dile getirdi.