Aydemir: "CHP'nin içerisinde CHP'ler var"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, AK Parti, Cumhur İttifakı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tehditler savurduğunu belirtti.

Demirtaş'ın, Soylu'ya yönelik terbiyesizce nitelemelerde bulunduğunu ifade eden Aydemir, "Adam utansa, vicdanı, merhameti olsa 'Ben gencecik çocukların kanına girmiş bir adamım. Yasin Börü'nün katlinde parmağım var' der, sükut eder. Utanmadan bir de İçişleri Bakanımızı tehdit ediyor." diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında, "Yeni Şafak gazetesinin sahiplerinin evleri basıldığında, avukatlarının kendisini bulduğu" açıklamasına işaret eden Aydemir, bu iddiayı gazetenin yalanladığını anlattı.

Aydemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1999, 2000, 2001'de Yeni Şafak gazetesinin sahiplerine karşı gece yarısı ne operasyonlar yapılıyordu, evlerinden derdest edilip götürülüyordu. Unutuldu. Şimdi kendileri aşikar ediyorlar. Zulüm vardı, zulüm. Zulüm her yere yayılmıştı. 1999, 2000, 2001'de neler yapıldı ortada. 'Gelirsek bir daha yapacağız' diyorlar. Yargısız infazlar, sabaha karşı evden alınıp götürülmeler. Neler yapmadılar bunlar. Unutmayın, bunlar bilenmişler, yarın bunlar gelirse başörtülülere yeniden hayatı dar edecekler. Burada gazetecilik vazifesini bile yaptırmayacaklar."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sosyal medya hesabından Akşener'e, "Teşekkürler Başkanım" diye yanıt vermesini Aydemir, "CHP'nin Belediye Başkanı, Akşener'i taltif edici ifadeler kullanıyor. CHP'yi dışlayıcı, İYİ Parti'yi sahiplenici bir ifadedir bu, kabullenmedir. Bunların içerisinde bir kaotik hal var. CHP yekpare bir yapı değil, CHP'nin içerisinde CHP'ler var. İYİ Parti yekpare bir yapı değil. İYİ Parti'nin içinde farklı İYİ Parti'ler var." diye değerlendirdi.