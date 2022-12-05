Aydemir: "CHP, Babacan'ı da paspas etti"

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunda 2023 yılı bütçe görüşmelerine bugün başlandığını anımsatarak Cumhuriyetin 100. yılı bütçesinin yapılmasının AK Parti'ye nasip olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması" programındaki konuşmasına değinen Aydemir, "Dağ fare doğurdu ama dağ başka bir şey daha doğurdu. O da ABD'li iki danışmanı milletle tanıştırdılar. Danışman diye tanıttığı adamı Türkiye'ye bile getiremediler. Bir diğer danışman ise Ermenistan ekonomisini perişan etmiş birisi. Sosyal politikalardan sorumlu danışmanı ise FETÖ'ye destek veren veya PKK'yı aklamaya yönelik paylaşımlar yapmış biri." diye konuştu.

Aydemir, programa katılanların uyuyakaldığını çünkü danışmanların garip mesajlar verdiğini ve kimsenin bir şey anlamadığını söyledi.

"CHP'nin içinde hiç ekonomist yok mu?" sorusunu soran Aydemir, "CHP Genel Başkanı ve CHP Genel Merkezi bunları hiçe sayıyor? Ne kadar ayıp bir şey. CHP, ABD'den getirdiği danışmanlarla Ali Babacan'ı da paspas etti. Bu program aynı zamanda Ali Babacan'a yönelik 'senden bir şey olmaz' girişimidir. İşte böyle adamın başına ABD'den iki devşirme getirir, sonra seni paspas yaparlar." ifadelerini kullandı.

Aydemir, "Yahudi asıllı bir danışmanla veya Daron Acemoğlu gibi isimlerle milliyetçilikten bahseden İYİ Parti'ye de mesaj verildiğini" öne sürdü.

Aydemir ayrıca, "Balıkesir'de tutuklanan HDP Edremit İlçe Başkanı Sultan Karasu'nun, terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden olan Mustafa Karasu'nu kız kardeşi olduğunu; bunun da HDP'nin nasıl bir parti olduğunu gösterdiğini" dile getirdi.