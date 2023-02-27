Aydemir: "Celladına aşık bir pozisyon almış"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından muhalefetin, bu süreci istismar ettiğini söyledi.

Böyle bir dönemde politika yapmayı sürdüren siyasiler olduğunu belirten Aydemir, "Lanet olsun sizin siyasetinize. İnsanların hayatlarıyla siyaset oluşturulur mu? Bunların millet, devlet, vatan diye bir derdi yok. İşte bu durum ortaya çıkıyor. İçimiz yanıyor. Enkazın altında minnacık yavrucaklar varken siz çıkıp bunu istismar edeceksiniz. Durun bir kardeşim önce acıyı paylaşalım. Bunlar varken Allah'tan korkmuyor musunuz?" sözlerini sarf etti.

Muhalefetin, siyaseti stadyumlara taşıdığını, üç beş taraftarı aldatıp hükümet aleyhine slogan attırdığını savunan Aydemir, kulüp yöneticilerinin, bu tür slogan atanlarla kulüplerinin ilgisinin olmadığını açıklaması gerektiğini vurguladı.

Aydemir, deprem sonrası Yunanistan ve Ermenistan'ın da aralarında bulunduğu birçok ülkenin Türkiye'ye destek olduğunu, Azerbaycan başta olmak üzere Türk dünyasının başarılı sınav verdiğini anımsatarak, yaraların sarılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Bir Ermeni milletvekilinin, "Siyaset gereği Türkiye'ye yardım ediyoruz ama bizim için en iyi Türk, ölü Türk'tür." dediğini anlatan Aydemir, "Bunun iz düşümleri burada da var. Şu süreçte devletin kurumlarını zedelemeye çalışanlar tamamen bu zihniyetteler. Telin ediyorum onları. Siyaset çok ayrı bir zemin, insan hayatı çok farklı bir şey." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ı öven; Erbakan'ın ise CHP'yi eleştiren videolarını gazetecilere izleten Aydemir, şunları kaydetti:

"Saadet Partisi celladına aşık bir pozisyon almış. Erbakan'ın partisinin başındaki zat, sadece bireysel husumetinden dolayı CHP'nin kanatları altına girmiş. Yarın CHP iktidar, Kılıçdaroğlu başkan olsa Erbakan'ın söylediklerinin tam tersini yapacaklar. Ayasofya'yı yeniden müze yapacaklar. CHP'nin kanatlarının altına giren Karamollaoğlu, bireysel hesap yapıyor. Ama vicdanlı Saadet Partililer asla onun gibi düşünmüyorlar, ona gereken dersi vereceklerdir."