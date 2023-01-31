Aydemir: “Bütün dertleri özerklik”

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlendiği basın toplantısında, altılı masanın ortak politikalar metnine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yıkım üzerine bir metin oluşturulduğunu ifade eden Aydemir, "(Millet) diye dertleri yok. MİT gibi bazı kurumların başındaki isimleri 'Görevden alacağız.' diyorlar. MİT Başkanı'na yönelik yapılan operasyonu hepimiz biliyoruz. FETÖ'nün yapamadıklarını yeniden hayata sokacaklarını söylüyorlar. Yazıklar olsun. MİT Başkanı ne yapmış? Terörü, Türkiye'nin gündeminden çıkarmış." diye konuştu.

Altılı masanın ortak politikalar metninde yer alan "yerel yönetimlerin idari ve mali açıdan yeniden yapılandırılacağı" maddelerine de değinen Aydemir, şunları kaydetti:

"Neyi yapılandıracaksınız? Tüm yerel yönetim mevzuatı yeniden değerlendirilecek, yerel yönetimler yeniden şekillendirilecek, bazı bakanlıkların taşra kuruluşlarını görev alanlarına göre yerel yönetimlere devredilecek... Açık konuşun, bunun içerisinde özerklik düşüncesi var mı? Kayyum uygulaması nereden çıktı? HDP'li bazı belediye başkanları, belediye imkanlarını kullanarak gencecik çocukları dağlara kaçırıyorlar. Kayyum uygulaması buradan geldi. O uygulama geldiği için çocukları dağa götüremiyorlar. 'Kayyum uygulamasına son vererek yeniden dağı, taşı terörist dolduracağız.' diyorlar. Başka izahı yok. Bütün dertleri özerklik. HDP'nin talebini buraya derç etmişler."