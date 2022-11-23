Aydemir, “Bu milletin kalitesiyle örtüşmüyor”

AK Parti'li Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin terörü tamamen gündeminden çıkaracağını ifade etti.

AK Parti çalışıp üretirken muhalefetin yerinde saydığını söyleyen Aydemir, muhalefetin aynı zamanda iftira attığını ve dedikodu yaptığını savundu. Akşener'in sarf ettiği "kumar masası" sözünü eleştiren Aydemir, "Bugün Meral Akşener denilen Genel Başkan, öyle bir dil kullandı ki en ücra köşede bile pespaye, ağza yakışmayacak bir dil. Hiç yakışmadı. Böyle şey olur mu? Bu nasıl bir dildir? Bu bir Genel Başkan'a yakışır mı? Bu dile devlet teslim edilir mi? Devlet teslim edilirse bir kaos çıkmaz mı?" sorularını yöneltti.

Aydemir, bir cenahtaki insanların bu şekilde karalanamayacağını, bu durumdan millet adına üzüntü yaşadığını dile getirerek şöyle devam etti:

"Şöylesine lügati dar ve ağzını açtığında hakaret eden bir insana, siyasette mesafe aldırmak bu milletin kalitesiyle örtüşmüyor. Bir de bu, hanımefendi, kadın. Daha önce de çok daha ucuz söylemlerde bulunmuştu. Sokakta konuşulmayacak derecede düşük ifadeler bunlar. Kendisini kınıyoruz. Bu tür bir dil kullanan kişi millete ne verebilir. Kınamaya bile değmez bu kadın. Hakikaten ayıp. Bir siyasetçi olarak, siyaseti düşürdükleri şu çukur hal yüreğimizi acıtıyor."