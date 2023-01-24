Aydemir: "Böyle giderse aday açıklayamayacaklar”

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, başkanlığın İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını 120 ülkedeki ataşelikler ve müşavirlikler önderliğinde yargıya taşıyacağına dair açıklamasına değinerek, Erbaş'a teşekkür etti.

Olması gerekenin bu olduğunu ve yapanın yanına kar kalmaması gerektiğini dile getiren Aydemir, "Dünyanın neresinde olursa olsun inançlarımıza, milletimize, ümmete dönük ne tür faullü girişim varsa mutlaka hukuki zeminde buna karşılık verilmesi lazım. Biz veriyoruz, vermeliyiz. Diyanet İşleri Başkanlığımız da böyle bir vazife yaptı. Bu yaptığından dolayı başkanlığımıza minnettarız. Sadece biz mi minnettarız? Kur'an'ı yüreğine yerleştirmiş bütün dünyada milyarlarca Müslüman müteşekkir." diye konuştu.

Aydemir, Uğur Mumcu Vakfının İsveç'ten gelen parasal yardımla faaliyet yürüttüğünü ifade ederek, bu bağı kesmesi çağrısında da bulundu.

Türkiye'de siyaset yapanların buna karşı net duruş sergilemediğini belirten Aydemir, altılı masanın kendi içinde kavga ettiğini söyledi. Aydemir, altılı masanın "kakofoni" içinde olduğunu, ortakların birbirine çalım atmaya çalıştığını savundu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, altılı masanın adayını 30 Ocak'ta da açıklamayacağını söylediğini belirten Aydemir, "Böyle giderse aday da açıklayamayacaklar. Günü kaçıracaklar." dedi.

Aydemir, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Diyarbakır ziyareti sırasında terör örgütüne can suyu verecek açıklamalar yaptığını söyledi. Akşener'in açıklamalarını eleştiren Aydemir, şunları kaydetti:

"Teröristle benim kardeşliğim yok. Kürt ise bizzat benim, ben. Kürt demek ben demek; Kürt demek Türk demek; Türk demek, Kürt demek. Farkı yok ki. Sen ne konuşuyorsun. Senin dünyadan haberin yok. Kürt'ü bilmiyorsun, ezbere konuşuyorsun. Ne kan kardeşi. Teröristle benim kan kardeşliğim yok. Ben Türk'üm ama en çok kendini Kürt hisseden kadar Kürt hissediyorum kendimi. Sen ezbere çıkmış konuşuyorsun. Teröristle Kürt'ü eş değer görüyorsun. Yazıklar olsun size. Ezbere siyaset yapınca, bilgi olmayınca... Sözüm ona tarihçi. Hikaye tarihçisi. Hakiki tarihten bihaber. Kürt dediğiniz bu milletin en asil parçasıdır."