Aydemir: "Başörtülüleri yeniden evlerine hapsedecekler"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, HDP ile CHP'nin danışıklı dövüş yaptığını, milleti hafife aldıklarını söyledi.

"Bunların liglerinde millete değer diye bir kavram yok" diyen Aydemir, "Milleti aşağıda görüyorlar. Milleti aldatmaya devam ediyorlar. Ne yapıyorlar? HDP, Cumhurbaşkanı adayı çıkaracakmış. Ardından da 'eğer masaya davet edilirsek gideriz, bizim kapımız Meral Akşener ve Mansur Yavaş'a kapalıdır, onun dışında herkese açıktır' gibi açıklamalar yapıyorlar. Yani 'Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday gösterirseniz biz varız' mesajını veriyorlar. Meral Akşener'i masanın dışına atıyorlar. Bu bir bakıma siyasi figür olarak Meral Akşener'in paspas edilmesidir. Eğer bu hali sineye çekerlerse bunların siyasi karnelerine yazılabilecek bir büyük noksanlık olur." değerlendirmesinde bulundu.

Başörtüsüyle ilgili bir anayasa değişikliği teklifini anımsatan Aydemir, İYİ Parti ve CHP'nin, AK Parti'nin bu konudaki görüşme talebini kabul etmediğini aktardı.

Aydemir, "Başörtüsüne yönelik teklif ile ilgili niye görüşmelerden kaçıyorsunuz? Sizin millet diye bir derdiniz yok. Bunların yaptıkları milleti aldatmaktır. Bunlar hükümet olsalar başörtülüleri, yeniden evlerine hapsedecekler." ifadelerini kullandı.

Seçim tartışmalarına değinen Aydemir, Batı basınında 2023 yılında dünyanın en önemli seçimlerinden birisinin Türkiye'de yapılacağına ilişkin çıkan haberleri anımsattı.

Aydemir, Batı'nın Türkiye üzerinde yaptığı hesapların bilinmesi, 6'lı masaya da bu noktadan bakılması gerektiğini söyledi.