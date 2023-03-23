Aydemir: "Ağıralioğlu, çok net ifade etti"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne yönelik "Bazı bölümleri turistlere açılabilir." sözlerini eleştirdi.

Türkiye'de milli savunma alanları dışında her yerin turistlere açık olduğunu anlatan Aydemir, "Haçı koynunda taşıyanlar maalesef bizim değerlerimizi öne alarak bugüne kadar bizdenmiş gibi yaptılar. Ayıp, ayıp. Karamollaoğlu, neyin peşindesin? Ayasofya'nın her bölümü turiste açık. Sen bu sözlerinle 'Bazı bölümlerini kilise yapacağız.' mı diyorsun? Mert olun. Kime yaranıyorsun? Eğer ortaklarına, HDP'ye yaranacaksan bunu Saadet Partili seçmen yemez." diye konuştu.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ağıralioğlu'nun dünkü açıklamalarında, Altılı Masa'yı tarif ettiğini dile getiren Aydemir, "Sayın Ağıralioğlu, Altılı Masa'nın terör gölgesinde oluştuğunu çok net ifade etti. Açıklamaları, 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde terör bizim masayı destekliyor.' demektir. Teröristler saflarını açık ettiler, 'Kılıçdaroğlu'nun yanındayız.' dediler. Biz söyledik, işte dün de o masanın ortaklarından biri aynen bunu söyledi." ifadelerini kullandı.

Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunduğunu anımsatarak, AK Parti'nin bir ufku olduğunu belirtti.

Erdoğan'ın deprem bölgesinde yapılacakları da anlattığını aktaran Aydemir, "Bunlar böyle ucuz işlerle uğraşırken biz de millete hizmetle uğraşıyoruz. Cumhurbaşkanı'mız bir müjde de verdi. 5 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya çıkarılacağını söyledi. 'İnsanlarımızı rahatsız edecek her şeyi bertaraf ederek yürüyeceğiz' dedik, öyle de yapıyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.