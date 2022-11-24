Aydemir: "6'lı masa kaotik halde"

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, muhalefette kaosun yaşandığını söyledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, açıktan Cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan ettiğini dile getiren Aydemir, "(Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz) diyenler, demek ki bunu Davutoğlu'nun adaylığı için söylemiş. Aynı şey İYİ Parti ve DEVA Partisi için de geçerli. Hepsi kaotik hal içinde." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 2014'te Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esed'e "katil" dediğini hatırlatan Aydemir, "CHP'li Şükrü Elekdağ da o dönem AK Parti'yi suçlayarak, 'AK Parti iktidarı Esed rejimiyle dostluğun esaretinden kurtulup demokrasi ve özgürlük isteyen Suriye halkının sesine kulak vermeli' diyor. Bunlar tarif edilemez bir yapı. Çelişkilere bakar mısınız?" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüşmesine ilişkin, "Siyasette küslük, dargınlık olmaz" dediğini anımsatan Aydemir, "Biz böyle yapıyoruz, bunlar bu şekilde yapıyorlar. Bunlar ne yaparlarsa yapsınlar, milletimizin bize dönük yaklaşımını çok net görüyoruz. Milletimizin eskisinden çok daha fazla kabul görür bir yaklaşımı var. Milletimize minnettarız." değerlendirmesinde bulundu.