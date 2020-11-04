Ayda'nın annesi Fidan Gezgin'e acı veda!
İzmir'de yaşanan 6,6 şiddetindeki depremin sembol ismi haline gelen Ayda Gezgin'in annesi son yolculuğuna uğurlandı.
İzmir depreminde enkazdan 91. saatte kurtarılan Ayda'nın annesi Fidan Gezgin Rıza Bey Apartmanı'nda enkazda hayatını kaybetti. Ayda'nın annesi Gezgin'e cenaze töreni düzenlendi. Törende binlerce kişi bu acıya ortak oldu.
İzmir depreminde enkazdan 91. saatte kurtarılan Ayda'nın annesi Fidan Gezgin Rıza Bey Apartmanı'nda enkazda hayatını kaybetti. Ayda'nın annesi Gezgin'e cenaze töreni düzenlendi.
Törende binlerce kişi bu acıya ortak oldu.
Ayda'nın abisinin annesinin tabutuna yürekleri yakan son bakışı.
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